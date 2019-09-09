Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен осужденными лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту – не прерогатива главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не прибыл в аэропорт встречать участников обмена, сообщает ТАСС.

«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», - сказал он.

Песков оставил без комментариев вопрос о том, будет ли предоставлено российское гражданство украинцам, выданным Киевом России в рамках этого обмена.

Зеленский 7 сентября приехал в киевский аэропорт Борисполь, чтобы встретить самолет из Москвы с украинскими гражданами, вернувшимися на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. В аэропорт также прибыл генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и родственники участников обмена.