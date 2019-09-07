Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт «Борисполь», кужа скоро должен прибыть самолет с освобожденными Россией украинцами, сообщает 24 канал.

Вместе с главой государства в «Борисполь» также приехал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Кроме того, в VIP-терминале возвращения пленников Кремля ожидают глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

Прибуття Зеленського до аеропорту "Бориспіль", де очікують український борт з політв'язнями і полоненими pic.twitter.com/9iZdgSk2s0 — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что процесс их освобождения запущен.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».

Из российского аэропорта «Внуково» вылетел украинский самолет АН-148 с украинцами, подготовленными для обмена.