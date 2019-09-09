также в разделеПолитика
Медведчук: состоявшийся обмен дает надежду на восстановление отношений между Украиной и Россией 7
В Кремле заговорили о «нормализации отношений» с Украиной 15
Зеленский посетит США 23 сентября 29
Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» уже в сентябре 34
Помощник Зеленского: В Украине есть силы, пытавшиеся сорвать обмен пленными 49
У Зеленского считают, что выдача Цемаха РФ не испортит отношения с ЕС 25
Ермак: Зеленский и Путин говорят на равных 30
Госдеп: РФ должна освободить всех удерживаемых украинцев 38
Прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в российских «выборах» 35
МИД просит мир усилить давление на РФ из-за «выборов» в Крыму 69
Гаврилова: Очевидно, что обмен заключенными стал возможен после встречи Медведчука с Путиным во Владивостоке 40
Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ 20
Зеленский поговорил с Путиным об обмене, нормандской встрече и Донбассе 60
Чеснаков: Обмен между Россией и Украиной тормозил Коломойский, но никто в РФ с ним договариваться не будет 511
В Кремле прокомментировали обмен пленными 64
Зеленский назвал сегодняшний обмен первым шагом к освобождению всех пленных 45
Зеленский об обмене: Я и Путин сделали все, что обещали 100
Богдан анонсировал местные выборы в ближайшее время 35

Республика Молдова не признает так называемые выборы, которые прошли на территории аннексированных Россией Крыма и Севастополя.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Укринформ.

«Республика Молдова не признает так называемые выборы, организованные в Крыму и Севастополе - на территориях, аннексированных Россией», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный «Государственный совет Республики Крым» и «местные советы».

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
978 грн.
17
Теги