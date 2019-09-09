Республика Молдова не признает так называемые выборы, которые прошли на территории аннексированных Россией Крыма и Севастополя.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Укринформ.

«Республика Молдова не признает так называемые выборы, организованные в Крыму и Севастополе - на территориях, аннексированных Россией», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный «Государственный совет Республики Крым» и «местные советы».

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.