В столичном Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) Украинской Православной Церкви освящен новый храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, великий чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

«В первый раз источник в Феофании в XIX веке освятил святитель Иннокентий (Борисов). Впоследствии святой источник расчистил преподобный Вонифатий Феофаниевский и построил на нем часовню в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». После революции святыню разорили, но сейчас источник восстановлен и над ним возвышается новый храм», - говорится на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.



Митрополит Онуфрий в своей проповеди рассказал верующим о призвании и служении апостола Андрея Первозванного, о его путешествии нашими землями и проповедь Христа.

«Если хотим быть учениками апостола Андрея, то должны соблюдать заповеди Божьи. Лишь соблюдая Божьи законы, можем достичь цели человеческого бытия - богоподобия», - подчеркнул архипастырь.



За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

После богослужения Предстоятель УПЦ поздравил верующих с днем памяти апостола Андрея Первозванного и освящением нового храма.