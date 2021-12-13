также в разделеРелигия
Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников 5
Священник УПЦ рассказал, кому покровительствует апостол Андрей 8
Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на лечение рака 13
УПЦ передала 1,5 тыс подарков детям с инвалидностью и сиротам ко дню святого Николая 13
В РПЦ считают, что поддержанный Константинопольским патриархом раскол наносит рану украинскому народу 12
Епископ УПЦ рассказал о подвиге апостола Андрея Первозванного 32
Епископ УПЦ рассказал, что поможет сохранить украинский народ 8
Митрополит УПЦ объяснил, как найти настоящую свободу 11
Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного 13
В РПЦ рассказали о возможных путях отношений с католиками 21
Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь 12
Священник УПЦ объяснил, как достичь единства и мира 12
Митрополит УПЦ объяснил, почему построить будущее без Бога не получится 10
Предстоятель УПЦ рассказал, как Богородица помогает людям 9
В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику Николая чудотворца собирает подарки детям-сиротам 18
В Киево-Печерской лавре до 19 декабря проходит выставка-ярмарка «Николаевская» 15
Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия 11
На Межпарламентской Ассамблее Православия дали оценку украинскому расколу 23

В столичном Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) Украинской Православной Церкви освящен новый храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, великий чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

«В первый раз источник в Феофании в XIX веке освятил святитель Иннокентий (Борисов). Впоследствии святой источник расчистил преподобный Вонифатий Феофаниевский и построил на нем часовню в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». После революции святыню разорили, но сейчас источник восстановлен и над ним возвышается новый храм», -  говорится на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий в своей проповеди рассказал верующим о призвании и служении апостола Андрея Первозванного, о его путешествии нашими землями и проповедь Христа.

«Если хотим быть учениками апостола Андрея, то должны соблюдать заповеди Божьи. Лишь соблюдая Божьи законы, можем достичь цели человеческого бытия - богоподобия», - подчеркнул архипастырь.
 
За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

После богослужения Предстоятель УПЦ поздравил верующих с днем памяти апостола Андрея Первозванного и освящением нового храма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги