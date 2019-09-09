Импорт газа в Украину превысил исторический максимум и достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки, что превышает 100% технических мощностей газотранспортной системы Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Импорт газа в Украину достиг 69,1 миллиона кубометров. Это новый исторический максимум», - написал он.
Напомним, по данным на 7 сентября в подземных хранилищах газа Украины было накоплено уже 18,7 млрд кубометров, что является наибольшим объемом за последние семь лет.
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