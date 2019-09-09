также в разделеЭкономика
В Украине возникли локальные дефициты топлива 19
Банкам разрешили обслуживать клиентов по загранпаспорту 50
Украина уже накопила в ПХГ рекордный за 7 лет объем газа 41
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины 65
Международные резервы Украины превысили $22 миллиарда 39
Строительство в Украине подорожало на 9% 24
Украинцы тратят половину заработка на еду 30
НБУ ожидает приезда миссии МВФ на следующей неделе 16
ЕС разрешил экспорт овощей и фруктов из Украины 114
АМКУ решил принудительно разделить Ostchem Фирташа 29
НБУ снизил учетную ставку с 17% до 16,5% 25
Ценные бумаги Украины подорожали до рекордного уровня 32
С начала года заробитчане перевели в Украину $4,2 миллиарда 16
Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил более 31 миллиарда 27
Украина рассчиталась с МВФ по программе 2014 года 26
ЕС приостановил импорт яблок, груш и томатов из Украины 130
Офис крупных налогоплательщиков предъявил «ArcelorMittal» претензии на 9 млрд 59
Украина за день погасила $1 миллиард долгов 47

Импорт газа в Украину превысил исторический максимум и достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки, что превышает 100% технических мощностей газотранспортной системы Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Импорт газа в Украину достиг 69,1 миллиона кубометров. Это новый исторический максимум», - написал он.

Напомним, по данным на 7 сентября в подземных хранилищах газа Украины было накоплено уже 18,7 млрд кубометров, что является наибольшим объемом за последние семь лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
15
Теги