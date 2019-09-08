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В подземных хранилищах газа Украины накоплено уже 18,7 млрд кубометров, что является наибольшим объемом за последние семь лет, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Сейчас в подземках уже более 18,7 млрд кубометров газа. Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что продолжают закачивать по 78 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
ForUm

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