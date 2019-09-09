Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, считает, что выдача бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха России не ухудшит отношения с ЕС.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

Ермак отметил, что вся информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем, исходит от СМИ.

«Является ли он важным свидетелем, не является ли - это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным», - сказал он.

«А что касается каких-то последствий политических... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», - заявил Ермак.

Он также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, как считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

После этого власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха.