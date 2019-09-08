Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он написал в Twitter.

Спецпредставитель Волкер отметил, что очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен пленными между Украиной и Россией.

Также дипломат выразил надежду, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными.

«Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному осуществлению в Минске», - сказал Волкер.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.