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В больницу «Феофания» для проведения медицинских осмотров привезли 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России, сообщает УНИАН.

Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации.

Их всех разместили в разные палаты. Вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Украинцев привезли в «Феофанию» на автобусе. Их бурно встречали пациенты клиники, фотографировались на память, пожимали руки. 

Олег Сенцов в отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи. Позже он отказался от госпитализации.

Освобожденных из плена 24 украинских моряков привезли на обследование в военный госпиталь Киева.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

 
ForUm

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