Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк сообщил, что другой пленник Станислав Клых находится в очень тяжелом состоянии, поэтому его сразу после возвращения в Украину отвезли в больницу. Об этом Карпюк сказал в аэропорту «Борисполь» после возвращения из РФ вместе с другими украинцами, сообщает УНИАН.



По его словам, Клых, который также вернулся на Родину, находится в очень тяжелом состоянии, и его сразу отвезли в больницу. Одновременно Карпюк отметил, что наслаждается свободой. «Я сейчас сыт. Я дышу свежим воздухом, свежим кислородом, атмосферой Украины, атмосферой свободы», - сказал он.

Карпюк также сообщил, что, находясь в российских тюрьмах, неоднократно слышал, как пытают людей в соседних камерах, да и сам подвергся пыткам.

Карпюк отметил, что прежде всего после освобождения будет заниматься тем, что изучать информацию о событиях в Украине за последние несколько лет, ведь все время в заключении он находился в изоляции от украинского информационного пространства.



Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.