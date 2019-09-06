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Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что решение об освобождении Владимира Цемаха могли принять из-за того, что у Совместной следственной группы есть достаточно доказательства причастности РФ к катастрофе MH17, сообщает Радио Свобода.

«Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, которые говорят о причастности России, для суда это ничего не изменит», – сказал Грозев.

Он считает, что в суде будет представлено достаточное количество доказательств для того, чтобы был вынесен объективный приговор.

Грозев добавил, что Цемаха могли освободить из-за того, что Россия выставила соответствующий ультиматум. В ином случае она могла просто отказаться от обмена заключенными.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
ForUm

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