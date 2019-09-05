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Ряд последних инцидентов, которые произошли с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии целенаправленного психологического и физического давления на нее. Об этом говорится заявлении правления НБУ.

«Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтарева и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на прежнего председателя НБУ», – говорится в заявлении.

Правление НБУ расценивает это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста.

«Правление НБУ обращается в правоохранительные органы с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца», – сказано в заявлении.

Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбила машина.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Ранее Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей
ForUm

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