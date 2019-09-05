Президент Владимир Зеленский не смог подписать закон о принудительной химической кастрации для педофилов, так как этот закон противоречит нескольким другим законам Украины и Конституции, сообщает «Украинская правда».

«Закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутые преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния ее здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 27)», – говорится в пояснении глаы государства.

Относительно иного положения закона, а именно создания публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, то Зеленский утверждает, что законом «О защите персональных данных» запрещается обработка персональных данных.

В частности, об осуждении и уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека (ч. 1 ст. 7).

«Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию», – подчеркивает он.

Учитывая это, Зеленский не смог согласиться с подходом введения принудительной химической кастрации и создание публичного реестра лиц, предусмотренных этим законом.

Президент обратил внимание, что 11 июля Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который предусматривает иной подход к применению химической кастрации - замену неотбытой части наказания добровольной кастрацией, а также создание закрытого реестра педофилов.

Также в заключительных положениях принятого закона не были учтены изменения в ст. 153, 155 УК.

«Исходя из изложенного, закон ... не может быть подписан. Поэтому возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний», – сказано в пояснении.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал этот закон.