Глава Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий в новом Кабмине Оксана Коляда заявила, что ведомство до сих пор находится в стадии реорганизации, сообщает Громадське.
Коляда добавила, что несмотря на то, что Министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно продолжало только формироваться.
«В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. И мы в каком-то таком процессе реорганизации постоянном живем», — сказала она.
Глава ведомства уточнила, что объединение этого министерства с Министерством оккупированных территорий происходит путем присоединения последнего к Министерству ветеранов.
«Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединения. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два (необходимо — ред.), Сто процентов», — сказала она.
Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которое нужно будет ведомству.
«Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в Министерстве финансов. По Минвету — более 3 миллиардов. По МинТОТу не готова вам сказать, скажу по завершению этих консультаций», — сказала она.
Напомним, что в новом Кабинете Министров Украины произошло объединение восьми министерств в четыре и было создано новое министерство.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время