Глава Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий в новом Кабмине Оксана Коляда заявила, что ведомство до сих пор находится в стадии реорганизации, сообщает Громадське.

Коляда добавила, что несмотря на то, что Министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно продолжало только формироваться.

«В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. И мы в каком-то таком процессе реорганизации постоянном живем», — сказала она.

Глава ведомства уточнила, что объединение этого министерства с Министерством оккупированных территорий происходит путем присоединения последнего к Министерству ветеранов.

«Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединения. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два (необходимо — ред.), Сто процентов», — сказала она.

Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которое нужно будет ведомству.

«Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в Министерстве финансов. По Минвету — более 3 миллиардов. По МинТОТу не готова вам сказать, скажу по завершению этих консультаций», — сказала она.

Напомним, что в новом Кабинете Министров Украины произошло объединение восьми министерств в четыре и было создано новое министерство.