также в разделеПолитика
Медведчук: Отменить мораторий на продажу с/х земель можно только через Всеукраинский референдум 13
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 17
Рада отправила в КСУ законопроект о праве Зеленского назначать директоров НАБУ и ГБР 12
Журналист: Если информацию об обмене не подтвердил Медведчук, значит, это фейк 28
Медведчук: Обвинения Зеленского абсурдны –финансирование нашей партии прозрачно и из легальных источников 20
ВР отправила в КСУ законопроект об отмене адвокатской монополии 40
Разумков заверил, что депутатскую неприкосновенность сняли без нарушений 24
Обмен сорвался по причине нежелания вести переговоры через Медведчука 84
Рада лишила народных депутатов неприкосновенности 85
Зеленский о неприкосновенности: Депутаты изобрели вечный двигатель 67
Нардепы решили сегодня работать до «победного конца» 28
В Украину приедут сенаторы США, которым запретили въезд в РФ 27
Разумков открыл вторую сессию новой Рады 21
«Все испортил Володя Зеленский»: Лукашенко не может ездить на работу на велосипеде 59
Пристайко о встрече в «нормандском формате»: Есть определенный успех 95
Разумков: Сегодня Рада должна окончательно отменить депутатскую неприкосновенность 32
Абромавичус объяснил, почему его назначили гендиректором «Укроборонпрома» без конкурса 61
Новый посол Великобритании прибыла в Украину 23

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

«Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины», - заявил Стефанчук.

Председатель фракции «Слуга народа» в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги