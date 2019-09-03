Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

«Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины», - заявил Стефанчук.

Председатель фракции «Слуга народа» в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.