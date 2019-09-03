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Новая программа Международного валютного фонда для Украины может стать последней. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«У нас есть формальные миссии, которые приезжают, чтобы обговорить программу или пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить нашу программу», - сказала Маркарова. 

Она отметила, что новая программа будет несколько длиннее и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней. «В предыдущие годы Украина всегда завершала, так сказать, обрывала программы. Но наша цель сделать то, что удалось многим европейским странам – выпуститься из программы», - добавила Маркарова, поясняя, что речь идет о полном выполнении программы, чтобы экономика в дальнейшем позволяла обходиться без помощи МВФ.

«Будет миссия – будем заниматься. Скорее всего, она будет уже в сентябре. Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Мы готовы к этой активной работе», - подчеркнула министр финансов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда в период с 10 по 24 сентября прибудет в Киев с целью обсуждения новой программы сотрудничества с Украиной.
ForUm

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