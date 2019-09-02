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Абромавичус возглавил «Укроборонпром» в связи с процессами в госконцерне, которые угрожали его международному имиджу, а также национальной безопасности, однако планы избрать нового директора на конкурсной основе остаются в силе.

Об этом Абромавичус заявил 2 сентября, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«И Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора «Укроборонпрома». Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года», — рассказал Абромавичус.

По словам бывшего министра экономического развития и торговли Украины, с июня наблюдательный совет госконцерна провел десятки собеседований и отобрал нескольких претендентов на должность гендиректора.

«Впервые в истории директор «Укроборонпрома» должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны», — пояснил новоизбранный генеральный директор.

В частности, без согласования с наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности, говорится в релизе.

«Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого Концерна, так и государства, чего мы допустить не могли», — объясняет свое назначение на должность Абромавичус.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

11 июля Абромавичюс стал главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Его ввели в наблюдательный совет Укроборонпрома указом президента 12 июня 2019 года.
ForUm

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