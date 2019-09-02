Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент не голосовать за новую отсрочку Brexit, так как «никто не хочет новых выборов».

Об этом сообщает ВВС.

«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов», — сказал он.

Также Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября «во что бы то ни стало».

«Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало», — заявил он.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения.

Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.