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Фракция «Голос» считает, что объединение министерств по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий может стать причиной дополнительных проблем для ветеранских сообществ.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад — ведь теперь работники двух новосозданных институтов будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных Россией территориях», — сказала нардеп фракции Голос Леся Василенко.

В связи с ситуацией Голос призвал правительство и большинство пересмотреть решение об объединении министерств по вопросам ветеранов и по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, Зеленский обещал не ликвидировать Минветеранов.
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