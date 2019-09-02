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Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности, сообщает 112 Украина

Во время обсуждения дискуссии вызвал факт, что во время голосования на первой сессии ВРУ IX созыва Верховная Рада признала таким, которое фактически утратило силу, постановление ВРУ »О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» от 20 сентября 2018 года №2557-VIII.

Сроки доработки давно истекли, а работа над законодательным актом фактически не велась.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи - «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» - и норма, согласно которой «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).
ForUm

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