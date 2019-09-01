С начала этих суток и по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три случая нарушения режима перемирия со стороны боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает УНИАН.

«Около 2:00 оккупанты обстреляли из пулеметов наши позиции в районе Николаевки. В 10:00 фиксировалось ведение противником огня из станковых противотанковых гранатометов неподалеку Водяного. В третий раз враг нарушил режим перемирия в 10:10 на подступах к с. Луганское, где также применил СПГ и стрелковое оружие. Дважды от начала суток наши защитники открывали огонь из очередных пехотных огневых средств», - отметил он.

По словам Мотузяника, по состоянию на сейчас военнослужащие Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь с начала текущей суток нет, добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.