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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики вели огонь из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного боевики четыре раза обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя террористы дважды вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Лебединского — дважды из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новогнатовки — из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Зайцево боевики трижды вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, возле Луганского — дважды из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе Новолуганского из минометов калибра 120 мм, вооружение БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Троицкого — из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинских военных вблизи Николаевки.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе - один боец погиб, еще один ранен. 
ForUm

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