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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий отменить так называемые «правки Лозового» и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Соответствующий законопроект № 1009 от 29 августа опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится об изъятии изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

«Предоставление Национальному антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий», — говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Отметим, в октябре 2017 года Рада приняла законопроект № 6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу, с поправками депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной степени ограничивают права граждан, должны согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование в отношении матери Онищенко.
ForUm

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