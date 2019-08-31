По факту пожара в складском помещении под Львовом правоохранители открыли уголовное производство по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 270 УК), сообщает Громадське.
Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции Львовской области.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы.
Правоохранители пока устанавливают причину возгорания и делают экспертизы.
Напомним, 30 августа в одноэтажном складском помещении под Львовом произошел пожар на площади 2000 кв м. Горели легковоспламеняющиеся и горючие вещества. По предварительной информации, пострадали 2 человека — работники предприятия. В частности, в результате пожара был госпитализирован 39-летний житель Пустомытовского района, у которого, по предварительной информации, врачи диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей. Другой человек от госпитализации отказался.
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