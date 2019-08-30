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Дрогобычский суд взял под домашний арест двух сотрудников коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности, что привело к обрушению дома.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину отправили под домашний арест на 60 суток.

Им сообщили о подозрении по ч.2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины. Максимальная санкции статьи — до пяти лет лишения свободы.

Работников одного из дрогобычских коммунальных предприятий задержали 28 августа после обрушения части жилого дома в Дрогобыче.

Напомним семьям погибших в Дрогобиче выделили по 100 тысяч.
ForUm

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