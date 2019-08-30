Семьи погибших и пострадавших во время обвала дома в Дрогобыче получат финансовую помощь из областного бюджета.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Львовская ОГА.

В департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА заявили, что семьям погибших выплатят по 100 тысяч грн, пострадавшим жителям, которые находятся в медицинских учреждениях с тяжелыми телесными повреждениями — по 75 тысяч грн, с легкими телесными повреждениями — по 50 тысяч гривен.

Также в ведомстве подчеркнули, что пострадавшие обеспечены всей необходимой медицинской помощью. Решением комиссии ТЭБ и НС также выделят 125 тысяч гривен для обеспечения высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, семьям погибших в гостинице «Токио Стар» также выделили по 100 тысяч.