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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что планирует судиться с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком, когда получит доказательства того, что эти институты «мешают его бизнесу».

Об этом Коломойский заявил в интервью «Цензор.нет».

«Я вам скажу секрет: они (ЕБРР и Всемирный банк — ред.) Всегда выступали против «Приватбанка». И даже в других странах, где есть предприятия, где я акционер, и где у них есть влияние на финансовую и банковскую системы, они настойчиво советуют другим банкам, чтобы не обслуживали предприятия, где акционер Коломойский. У меня нет формальных доказательств на руках, однако как только они появятся, я подам в суд», — заявил Коломойский.

Он также заявил, что будет бороться с международными финансовыми организациями по инвестиции.

«Это конкуренция. Я мешаю им, а они — мне. Посмотрим, кто лучше умеет бороться», — добавил олигарх.

Напомним, по мнению олигарха Игоря Коломойского, через год в Украине будут новые выборы.
ForUm

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