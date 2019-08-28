По мнению олигарха Игоря Коломойского, через год в Украине будут новые выборы. Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

«В странах со слабыми демократическими традициями, монополизация экономики приводит к монополизации и в межпартийной борьбе. Поэтому сколько бы партий не было у нас – получается КПСС: Слуга народа, Партия регионов, Наша Украина. Потому что Леонид Данилович как говорил всегда? Всех много, а всего мало, всего на всех не хватит. То, что эту фракцию покинут разные группы и члены – это 100%. Вопрос – в каком количестве и к чему это приведет. Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов. Сколько у нас зарплата народного депутата? Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами. Не верю. Мы привыкли воевать с собственным государством, потому что советское государство было государство подавления и уничтожения человека», - рассказал Коломойский.

Комментируя замечание, если Зеленский поднимет зарплату до 5 тысяч долларов депутатам и правительству, Коломойский ответил: «Все равно будут паршивые овцы, найдутся. Но значительно меньше. А как людям это сказать? Они ж скажут, твою мать, что ж это вы, слуги народа такие, что теперь вам надо пятерку?!»

«Под риском выхода где-то до 100 человек. «Паршивыми овцами» будут прежде всего бизнесмены. Через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы», - отметил Коломойский.

По его мнению, причиной досрочных выборов может стать лишь, то что »слуги народа» начнут бл..довать»: «А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент».

«Их ведь и не за что зацепить, они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить? Фотоаппарат отнимем? Ну что? Вот, допустим, фотограф выиграл у Богуслаева. Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? Как он туда попал этот фотограф? Не знаю. Вместе с тем, нельзя всех под одну гребенку. Есть группа риска, но большая часть «слуг народа» все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить, и это будет сильным фактором влияния», - отметил Коломойский.