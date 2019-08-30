Процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», – написала она.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В то же время в Офисе президента заявили, что информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности.

На данный момент в аэропорту «Киев» собрались журналисты.