Народный депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции предложил оставить в новом правительстве в должности министра внутренних дел действующего главу МВД Арсена Авакова. Об этом она сказала в кулуарах парламента, сообщает УНИАН.
«По министру внутренних дел есть предложение голосовать за Авакова от президента», - заявила она. На вопрос, будет ли она голосовать за такое кадровое решение, депутат ответила: «Я считаю, что если это предложение президента, то мы будем его поддерживать». Также Пидласа отметила, что на должность министра финансов будет предлагаться кандидатура действующего главы Минфина Оксаны Маркаровой. «Она определенно пользуется уважением в международных организациях и МВФ, поэтому то, что она остается, является позитивным шагом для украинского правительства», - сказала депутат. В целом, по словам Пидласы, дискуссий с президентом относительно кадровых предложений не было. «Мы все поддерживаем видение президента», - резюмировала она.
Напомним, партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука.
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