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Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о проведении подготовительной встрече дипломатических советников лидеров стран «нормандской четверки» 2 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Главы государств обсудили результаты саммита «Группы семи» в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в «семерку» в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встреча дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене.

Напомним, лидеры «Группы семи» (G7) поддержали проведение саммита в «нормандском формате» в сентябре.
ForUm

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