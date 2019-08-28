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Британский премьер-министр Борис Джонсон приостановит работу парламента в середине октября, чтобы не дать депутатам принять любые законы, которые могли бы помешать ему вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

В комментарии в среду Джонсон подтвердил предыдущие сообщения о том, что он намерен провести речь королевы - формальное изложение планов правительства - 14 октября.

Это означает, что депутаты вряд ли успеют принять любые законы, которые могли бы помешать премьер-министру провести «жесткий» Brexit.

Лидер либеральных демократов Джо Свинсон заявил, что Джонсон начинает «опасный и неприемлемый курс».

«Закрытие парламента было бы актом трусости со стороны Бориса Джонсона», - сказал он.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения.

Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.
ForUm

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