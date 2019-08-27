Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что его страна не заинтересована в изоляции России.

Об этом он сказал во вторник в Париже на ежегодной конференции послов, сообщает Укринформ.

«Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближению с Китаем – не в наших интересах», - считает президент Франции.

Макрон заявил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.

«Мы – в Европе. И Россия тоже в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного в отношениях с Россией, мы в дальнейшем получим замороженный конфликт в Европе, мы в дальнейшем получим Европу в качестве театра борьбы между Соединенными Штатами и Россией. И последствия «холодной» войны будут продолжаться в наших странах», - считает президент Франции.

При этом Макрон отметил, что взгляды России очень консервативны и противоречат ценностям Европейского Союза.

«Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не определим четко наши отношения с Россией», - заявил президент Франции.

Макрон также напомнил о достигнутых договоренностях провести в ближайшие дни саммит в «нормандском формате».

Как сообщалось, ЕС в 2014 году ввел санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и агрессию на Донбассе.