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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией.

По его мнению, отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином, сообщает Интерфакс.

Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий «нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза».

«Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека», - сказал французский лидер.

Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что «мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза».

Отмечается, что переговоры Макрона и Путина продолжались порядка 2,5 часов.

Как сообщал ForUm президент Франции надеется договориться о проведении «нормандской встречи» на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.
ForUm

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