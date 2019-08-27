Российская Государственная инспекция безопасности дорожного движения в оккупированном Севастополе не будет штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом говорится в ответе дорожной инспекции на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова, который он обнародовал в Facebook.

Правила дорожного движения, заявили в управлении инспекции по Севастополю, не распространяются на протокольные мероприятия, «поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)».

Чихунов обратился в дорожную инспекцию и генпрокуратуру России после того, как Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе проехал на мотоцикле «Урал» без шлема.