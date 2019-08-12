Юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.

Об этом он 12 августа сообщил Сибирь.Реалии.

Как сообщали СМИ, вечером 10 августа Путин стал гостем байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» «Тень Вавилона». Он приехал в Севастополь за рулем мотоцикла «Урал». За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Юрист из Владивостока, Максим Чихунов, подал заявление в ГИБДД на Владимира Путина.

За езду без шлема на мотоцикле.

Подробнее по ссылке:https://t.co/7luEeiM7iR pic.twitter.com/cxMvIIdJV7 — Владимир Дубовский (@Dubovsky_V) 12 августа 2019 г.





Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. О правонарушении Чихунов узнал из интернета. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега.

Чихунов пояснил, что написал заявление, потому что Путин «совершает правонарушение. «Он и его там окружение. Закон для всех един. Никаких двойных стандартов».

Он добавил, что пока реакции на заявление не последовало.

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева, который критиковал Путина за поездку на КамАЗе без ремня. Публикацию комментария к видеоролику, размещенному в соцсети «ВКонтакте» суд расценил как «оскорбление власти». На видео Путин едет за рулем КамАЗа по Керченскому мосту не пристегнутым ремнем безопасности.