Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена.

Об этом сообщают источники «Страны», близкие к переговорам по обмену.

Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористических актов на территории Крыма.

Карпюку и Клыху были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом «Викинг», покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах. Клых был задержан в России в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А Карпюк в мае 2016 года приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

Напомним, ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной препятствуют российские силовики.

«Несмотря на то, что, кажется, что Путин щелкнет пальцами, и всех посадят на самолет чей-то и вывезут, но это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами», - сказал Венедиктов.

Также мы писали о заявлении адвоката Валентина Рыбина, что обмен пленными между Украиной и Россией будет проходить по формуле «33 на 33», но эти цифры могут уточняться.