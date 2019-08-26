Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной мешают внутриполитические препятствия, причем в обеих странах. Об этом журналист сказал во время эфира на «Эхе Москвы».

По словам Венедиктова, процесс обмена значительно ускорился в последнее время.

«Все получили пинков и тумаков с двух сторон. И это важно. И действительно идут, туда вовлечена масса людей, масса структур», - отметил главред СМИ.

Однако этому процессу мешают силы внутри стран, оппозиционные их президентам.

«Потому что у Зеленского внутри страны существует очень мощная оппозиция, скажем, на выдачу, или обмен, или выпуск некоторых российских граждан. И эта оппозиция является и политической, и силовой. И здесь у нас тоже, чтобы вы понимали. Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами», - сказал Венедиктов.

При этом журналист спрогнозировал, когда примерно может состояться обмен.

«Надеюсь, что в течение ближайшей недели оптимистичный будет результат по части заключенных там и здесь», - предположил Венедиктов.