также в разделеОбщество
Суд освободил от наказания подростков, напавших на лагерь ромов во Львове 16
Российские силовики не хотят выставлять на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха 64
В Украине сохранится жара: прогноз погоды на 26 августа 32
Вспышка АЧС во Львовской области: Беларусь ограничивает ввоз свинины 28
Аваков заявил, что положит конец рынку контрабанды сигарет 28
Украинские пограничники отобрали у контрабандистов 4 тыс пачек сигарет 18
Кравчук заявил об ошибке в гимне Украины 410
День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником 32
Жара и местами грозы: прогноз погоды на 25 августа 31
ГСЧС начала демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской 24
Украинцы в Антарктиде поздравили с Днем Независимости 19
Зеленский учредил новый праздник День памяти защитников Украины 38
В Херсоне соединили рекордный украинский флаг 30
Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины 24
Сегодня украинцы отмечают 28-й День Независимости 75
23 августа. Картина дня 34
Супрун раскритиковала «слугу народа» Дубинского за сексизм 55
Устали отмывать: Чехия просит РФ забрать памятник советскому маршалу 68

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной мешают внутриполитические препятствия, причем в обеих странах. Об этом журналист сказал во время эфира на «Эхе Москвы».

По словам Венедиктова, процесс обмена значительно ускорился в последнее время. 

«Все получили пинков и тумаков с двух сторон. И это важно. И действительно идут, туда вовлечена масса людей, масса структур», - отметил главред СМИ.

Однако этому процессу мешают силы внутри стран, оппозиционные их президентам. 

«Потому что у Зеленского внутри страны существует очень мощная оппозиция, скажем, на выдачу, или обмен, или выпуск некоторых российских граждан. И эта оппозиция является и политической, и силовой. И здесь у нас тоже, чтобы вы понимали. Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами», - сказал Венедиктов.

При этом журналист спрогнозировал, когда примерно может состояться обмен.

«Надеюсь, что в течение ближайшей недели оптимистичный будет результат по части заключенных там и здесь», - предположил Венедиктов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1106 грн.
123
Теги