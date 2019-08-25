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Специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер заявил, что в ближайшее время намерен провести встречу с советником президента РФ Владиславом Сурковым.

Также Волкер прокомментировал обмен пленными, заявив, что не участвует в переговорах, сообщает Громадське.

«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним», — заявил Волкер.

Российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Российская газета КоммерсантЪ сообщала, что до конца лета в Украину могут быть переданы захваченные в Керченском проливе моряки.

Кремль подтвердил контакты президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины.
ForUm

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