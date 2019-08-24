Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и разборку. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Указано, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные работы.

Кроме того, отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел. По состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.