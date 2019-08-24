также в разделеОбщество
Жара и местами грозы: прогноз погоды на 25 августа 12
Украинцы в Антарктиде поздравили с Днем Независимости 15
Зеленский учредил новый праздник День памяти защитников Украины 23
В Херсоне соединили рекордный украинский флаг 26
Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины 19
Сегодня украинцы отмечают 28-й День Независимости 63
23 августа. Картина дня 32
Супрун раскритиковала «слугу народа» Дубинского за сексизм 46
Устали отмывать: Чехия просит РФ забрать памятник советскому маршалу 54
Опубликован первый тизер украинской драмы об аннексии Крыма 80
Жителям оккупированной Горловки отправили патриотический подарок 273
Полиция открыла дело против владельца похоронного бюро за обещание «скидок евреям» 29
Укрзализныця вводит систему опросов среди пассажиров 20
СБУшников, от которых сбежал наркобарон, проверят на «детекторе лжи» 26
В «Слуге народе» обещают открытие Рады без «фишечек» 45
На Житомирщине разоблачили «помощников» старателей – судью, адвоката и следователя 26
В ГПСУ уменьшили генеральских должностей почти на четверть 20
Полицейский скандал в Днипре: Глуховере сообщили о подозрении 29

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и разборку. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Указано, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные работы.

Кроме того, отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел. По состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
16
Теги