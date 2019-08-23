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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере в превышении власти и незаконном задержании патрульных.

Об этом сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко.

«Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области», - написала она в Facebook.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство в отношении возможного превышения полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во время инцидента с ДТП в 2018 году.

По информации ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных.

 В конце июля глава Нацполиции Сергей Князев уволил Глуховерю.
ForUm

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