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Начальник Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил о готовности дать показания по делу о возможном превышении им должностных полномочий в сентябре 2018 года в отношении полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДР.

«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили в урегулировании конфликта», - написал он в Facebook.

Глуховеря сообщил, что сейчас предоставит свидетельства и объяснения по этому делу следователям.  

Он заявил, что считает делом чести разобраться в ситуации.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство в отношении возможного превышения полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во время инцидента с ДТП в 2018 году.

По информации ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных.

Президент Владимир Зеленский требует немедленного увольнения Глуховери.
ForUm

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