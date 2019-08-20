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Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

«Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания», - сообщила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с «наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета».

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Там заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

Как сообщал ForUm, Соединенные Штаты 2 августа официально покинули российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение «холодной войны».

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора и таким образом дала повод для расторжения соглашения.
ForUm

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