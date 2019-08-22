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Многоэтажный дом в Кривом Роге, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского, проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило сообщение о возможном «заминировании» большого количества объектов в столице и доме родителей действующего президента Украины.

Адрес дома не указывался. Здание будут проверять и в дальнейшем.

Ложное сообщение о минировании дома родителей Зеленского поступало в июле.
ForUm

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