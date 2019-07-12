В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сообщение о заминировании на территории города торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей поступило в полицию 12 июля в 14:25.

На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах заминирования.

Материалы зарегистрированы в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом.

Как сообщает «Первый Криворожский», среди заминированных объектов – дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает город.