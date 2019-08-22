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Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8, заявил президент Владимир Зеленский.  

«С марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», - написал он в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

«Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета», - резюмировал президент.

Напомним, 21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.  
ForUm

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