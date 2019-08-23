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Офис президента Владимира Зеленского не ответил на вопрос, почему глава государства в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента.

Об этом сообщает Украинская правда.

В ответе Офис Зеленского проигнорировал просьбу объяснить, почему президент не принимает никакого решения относительно Закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады», 15-дневный срок рассмотрения которого истек 27 июня.

Ответа на этот вопрос ведомство не дало, но отметило, что согласно закону, президент имеет право вето в отношении законов, принятых Верховной Радой с последующим возвращением их на повторное рассмотрение парламента.

В то же время Офис предоставил перечень 13 законопроектов, которые Зеленский подписал и внес на рассмотрение Рады, начиная с 20 мая.

УП направила запрос в Офис Зеленского еще 5 июля.

Однако в течение месяца ответ от ОПУ не поступил. В ведомстве сначала не могли найти тех, кто отвечает за электронную почту пресс-службы, а позже попросили заново отправить запрос.

Напомним, 6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 »О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

 3 июля Парубий обратился к президенту с просьбой дать ответ относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку истек срок с момента принятия до его подписания. 
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