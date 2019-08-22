Российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в России. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Валентин Рыбин.

«Да, их готовят к обмену», - сказал он.

Адвокат добавил, что также речь идет и о других гражданах Российской Федерации.

При этом сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: «Очень скоро все узнаем».

Ранее 21 августа российский Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

По данным центра «Мемориал», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева. Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма – Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании.