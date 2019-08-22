также в разделеОбщество
Нардеп подала в суд на НАПК 27
«Ноль украинцев»: В Польше вспыхнул ксенофобский скандал 99
Луценко считает себя эффективным генпрокурором 13
В ТКГ нашли замену Безсмертному 45
В ОБСЕ назвали текущее перемирие самым действенным 19
21 августа. Картина дня 60
InformNapalm: РФ готовит банковскую систему оккупированного Донбасса к интеграции 56
На Полтавщине уничтожают крупнейшую в независимой Украине плантацию мака 26
В Украине усилится ветер 40
Гимн Украины во время Зе-шествия исполнит Тина Кароль 29
В «Лефортово» подтвердили перевод пяти украинцев 27
Суд в РФ оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября 29
Из-за АЧС на Львовщине уничтожат почти 100 тысяч свиней 19
В Украине уже 128 админуслуг предоставляются онлайн 26
СБУ открыла выставку исторических флагов и боевых знамен Украины 20
Делили самолет: СБУ рассказала детали спецоперации об «убийстве» женщин под Киевом 56
Установлена личность еще одной жертвы пожара в «Токио Стар» 26
Юрист сомневается в законности следственных действий в отношении Окружного админсуда Киева 23

Российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в России. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Валентин Рыбин.

«Да, их готовят к обмену», - сказал он.

Адвокат добавил, что также речь идет и о других гражданах Российской Федерации.

При этом сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: «Очень скоро все узнаем».

Ранее 21 августа российский Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

По данным центра «Мемориал», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева. Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма – Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
69
Теги