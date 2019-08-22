Российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов согласился на условия боксерского поединка с экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Дебют Александра Усика в супертяжелом весе, как отметил менеджер украинского боксера Эгис Климас, состоится 12 октября в Чикаго на десятитысячной Wintrust Arena.
Ранее соперником Усика в этом поединке назывался камерунский боксер Карлос Такам.
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