Восстановление территориальной целостности Украины – единственная предпосылка возвращения России в G8, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Полное восстановление территориальной целостности Украины – с Донбассом и Крымом – единственная предпосылка возможного возвращения России в клуб стран «Большой восьмерки», которая стала «семеркой» в результате санкций против Кремля за агрессию в Украине», - заявил он в эфире телеканала «Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Если Россия хочет вернуться в клуб развитых и демократических стран, нужно пересматривать свою политику. Сейчас Россия не сделала ничего для того, чтобы вернуться в этот клуб, - сказал Гройсман. - Пусть Россия забирает свои войска из Донбасса и Крыма, восстанавливает наш суверенитет, и тогда вопрос будет решен. Но сейчас нет оснований, чтобы в России появилось ощущение, что ей забудут те преступления против человечества, которые она делала и делает на территории Украины».

Напомним, 21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.

Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8, заявил президент Владимир Зеленский.